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Новый президент Стубб: Финляндии нужны «реальные средства ядерного сдерживания»

Новый президент Стубб: Финляндии нужны «реальные средства ядерного сдерживания»

Финляндии необходимы «реальные средства ядерного сдерживания». С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил новый президент страны Александр Стубб, вступивший в должность 1 марта.

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Еще один дятел! Если по Питеру прилетит , то достанется и чухонцам, а этого понять они не в состоянии! Фины неблагодарные свиньи!
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15 час.
Надя Григорченко
👍
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14 час.
MS
Mikhail Stepanov
Еблан! А понимает этот придурок, что Финляндии просто не станет за несколько даже не минут а секунд?
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5 час.

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