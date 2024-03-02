Новый президент Стубб: Финляндии нужны «реальные средства ядерного сдерживания»

Финляндии необходимы «реальные средства ядерного сдерживания». С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил новый президент страны Александр Стубб, вступивший в должность 1 марта.
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