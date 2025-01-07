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Новая система образования: ВУЗы России переходят на обновленный формат в 2026 году

Новая система образования: ВУЗы России переходят на обновленный формат в 2026 году

Новая система образования: ВУЗы России переходят на обновленный формат в 2026 году Татьяна СергееваРоссийские университеты готовятся к переходу на новую систему высшего образования, который состоится 1 сентября 2026 года.

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