«ДИКИЕ ГУСИ» ЗАМЁРЗЛИ НА ДОНБАССЕ И СДАЮТСЯ В ПЛЕН ﻿

ИМ

Ильдус Мамлеев

Они нас приходят убивать за деньги, а мы их лечим и создаём все условия в плену, а потом ещё и обменяем, по инициативе очередного Абрамовича. Они отдахнут поправят здоровье и..., снова поедут убивать русских. А нам это надо?