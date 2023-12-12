Соб.корр. «Дикие гуси» (так называют иностранных наёмников) в рядах ВСУ оказались не готовы к ведению боевых действий в условиях наступивших холодов.
«ДИКИЕ ГУСИ» ЗАМЁРЗЛИ НА ДОНБАССЕ И СДАЮТСЯ В ПЛЕН
Комментарии
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Александр
«Дикие гуси» 🤣🤣🤣🤣 Домашние индюки!!!
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1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Они нас приходят убивать за деньги, а мы их лечим и создаём все условия в плену, а потом ещё и обменяем, по инициативе очередного Абрамовича. Они отдахнут поправят здоровье и..., снова поедут убивать русских. А нам это надо?
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35 мин.
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