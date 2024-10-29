Steak Lovers
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Steak Lovers

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Сметанный пирог, который точно всем угодит: можно подать на любое торжество

Сметанный пирог, который точно всем угодит: можно подать на любое торжество

Легкий пирог с мягкой начинкой на сметанной основе и хрустящей крошкой идеально подойдет, когда нужно угодить каждому члену семьи и гостям: нежнейшее суфле внутри и нежная, хрустящая основа отлично дополняют друг друга.

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