Сметанный пирог, который точно всем угодит: можно подать на любое торжество

Легкий пирог с мягкой начинкой на сметанной основе и хрустящей крошкой идеально подойдет, когда нужно угодить каждому члену семьи и гостям: нежнейшее суфле внутри и нежная, хрустящая основа отлично дополняют друг друга.
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