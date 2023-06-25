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Сергей Семак: «Спорт стал оружием, которое используется в корыстных целях, хотя он вне политики. Не зря Олимпийские игры проводились, чтобы останавливать войны»

– Футбол называют «самым мирным оружием планеты». Есть уверенность в том, что мощь этого оружия имеет реальное значение? Может, так победим – с помощью мяча, а не ракет? – Конечно, хотелось бы, чтобы спорт объединял людей.

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