Тарпищев: игра в теннис может психологически помочь Костомарову

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как игра в теннис поможет олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову восстановиться после перенесенных операций по ампутации.
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