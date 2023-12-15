У России на данный момент нет планов по ведению войны в 2025 году, заявил начальник ГУР ВСУ Буданов. Значат ли эти слова, что в Киеве готовятся к очередному "договорняку"? Первый министр МГБ ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук раскрыл в разговоре с Новороссией смысл заявления украинского … .