Реставраторы Ленобласти восстановили мозаичное панно на мемориальном комплексе Зайсан в Улан-Баторе

Он посвящён советско-монгольской победе на Халхин-Голе в 1939 году Реставраторы Ленобласти завершили восстановление мозаичного панно на мемориальном комплексе Зайсан в столице Монголии Улан-Баторе, посвященном советско-монгольской победе на Халхин-Голе в 1939 году, сообщил сегодня в своём телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко.