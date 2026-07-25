Лантратова: западные журналисты убедились в отсутствии военной базы в Старобельске

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Полсотни иностранных журналистов на месте трагедии в Старобельске смогли лично убедиться, что там нет никакой военной базы, а есть разрушенный колледж с личными вещами студентов вперемешку с обломками БПЛА.
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