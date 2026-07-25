НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

1 подписчик

Лантратова: западные журналисты убедились в отсутствии военной базы в Старобельске

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Полсотни иностранных журналистов на месте трагедии в Старобельске смогли лично убедиться, что там нет никакой военной базы, а есть разрушенный колледж с личными вещами студентов вперемешку с обломками БПЛА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии