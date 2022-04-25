«Реал» устно договорился с Рюдигером. Скоро с ним подпишут долгосрочный контракт

Антонио Рюдигер близок к переходу в «Реал». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мадридский клуб достиг устной договоренности с центральным защитником, который летом бесплатно уйдет из «Челси», но контракт еще не подписан.
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