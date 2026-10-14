«Катюша» посреди Парижа: протестующие требуют всеобщей забастовки под советский мотив

В центре французской столицы участники протестов с флагами Афганистана, Палестины и Алжира хором исполнили «Катюшу» на французском языке.
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