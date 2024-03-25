«У него проблемы»: Марко — о выступлениях Риккардо

Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко по итогам Гран При Австралии прозрачно намекнул, что ждёт от гонщика RB Даниэля Риккардо улучшения результатов, которые на домашнем для австралийца пилота были неутешительными.