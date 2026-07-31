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Эспи — о переходе в «Реал»: «Все произошло очень быстро. Испытываю необъяснимое чувство»

Новичок «Реала» Карлос Эспи прокомментировал свой переход в мадридский клуб из «Леванте».Новичок «Реала» Карлос Эспи прокомментировал свой переход в мадридский клуб из «Леванте».

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