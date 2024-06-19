Сент-Луис Сити – Атланта Юнайтед где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 23 июня

В воскресенье, 23 июня, сыграют Сент-Луис Сити и Атланта Юнайтед в рамках МЛС (MLS). ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Игра пройдет на стадионе CITYPARK Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.