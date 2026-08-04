Американские рабочие и молодёжь выбирают социализм

Несколько свежих опросов в США фиксируют заметный сдвиг влево среди американских рабочих и молодёжи. В стране, где антикоммунизм фактически является государственной религией, а социалистические взгляды более ста лет вычищены из официальной политики, почти 40% зарегистрированных избирателей заявили, что рассмотрят кандидата-социалиста на пост президента.