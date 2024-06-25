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Никто не знает где она, просто не вышла на работу: Минобороны "потеряло" важную генеральшу

Никто не знает где она, просто не вышла на работу: Минобороны "потеряло" важную генеральшу

Соцсети смакуют очередную "потерю" в Министерстве обороны России: из ведомства ушла ещё одна высокопоставленная дама.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А кто провел чистку в Минобороны и генштабе тех у кого двойные гражданства, счета с активами, недвижимость с семьями за рубежом? Где конфискация у них, родственников до седьмого колена, их аффилированных компаний и компаньонов с семьями? Где трудовые лагеря для них в районах крайнего севера? Пока идет не СВО, а отстаивание своих бизнес интересов мафиозных семей политико чиновничьих, бизнес олигархических кланов. Я не беру тех кто непосредственно в зоне СВО на передке наших парней героев. Где персональная ответственность каждого  генерала за его участок, не увольнение, а лишение всех званий, наград, конфискация и трудотерапия. Зачем расстреливать, в России много чего надо строить, осваивать, пока наша экономика вполне всех их может обеспечить лопатами, кайлом, тачками и пусть трудятся семейно блатными семьями там.... Поверьте толк будет, нет нормы выработки, нет баланды. Давайте отдадим уважение И.В,Сталину в решение таких вопросов...
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12 час.
ВМ
Владимир Моргунов
В ОЧКАХ ОСТАВИТЬ, ОСТАЛЬНЫХ РАЗВЕСТИ...ПО КАМЕРАМ !!!!
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12 час.
Traveller
Это вы ещё о детях/внуках начальника Росгвардии не знаете? В каких Англиях они &quot;учатся&quot;. И чему там учатся.
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11 час.

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