Никто не знает где она, просто не вышла на работу: Минобороны "потеряло" важную генеральшу

АНГЕЛ АНГЕЛ

А кто провел чистку в Минобороны и генштабе тех у кого двойные гражданства, счета с активами, недвижимость с семьями за рубежом? Где конфискация у них, родственников до седьмого колена, их аффилированных компаний и компаньонов с семьями? Где трудовые лагеря для них в районах крайнего севера? Пока идет не СВО, а отстаивание своих бизнес интересов мафиозных семей политико чиновничьих, бизнес олигархических кланов. Я не беру тех кто непосредственно в зоне СВО на передке наших парней героев. Где персональная ответственность каждого генерала за его участок, не увольнение, а лишение всех званий, наград, конфискация и трудотерапия. Зачем расстреливать, в России много чего надо строить, осваивать, пока наша экономика вполне всех их может обеспечить лопатами, кайлом, тачками и пусть трудятся семейно блатными семьями там.... Поверьте толк будет, нет нормы выработки, нет баланды. Давайте отдадим уважение И.В,Сталину в решение таких вопросов...