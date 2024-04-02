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«Россию обломает зубы об Литву в случае нападения»

«Держите меня семеро!» – распетушился глава департамента ГБ Литвы Дарюс Яунишкис. Он призвал страну стать "костью в горле" для России или "сильным ежом, чтобы, когда Россия придет, она либо сломала зубы, либо была вынуждена отступить из-за больших потерь".

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Комментарии
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Андрей
немецкие глисты  сами сдохнут
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