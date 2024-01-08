Полиция оштрафовала жительницу Кемерова за громкую музыку

Горожанка мешала отдыхать жильцам в выходной день.В Кемерове один из жильцов дома по улице 50 лет Октября обратился в полицию с жалобой на соседку, которая громко слушала музыку в выходной день, мешая другим жильцам отдыхать.
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