Ученики класса правоохранительной направленности Тогучинской школы № 2 имени В. Л. Комарова вместе с педагогом Альбиной Можейко и сотрудниками ОМВД России по Тогучинскому району побывали в Центре кинологической службы ГУ МВД России по Новосибирской области.