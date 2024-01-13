Ударная группа армейской авиации ВКС России уничтожила противника на Краснолиманском направлении

По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
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