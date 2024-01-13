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Закон, порядок, государство

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Ударная группа армейской авиации ВКС России уничтожила противника на Краснолиманском направлении

Ударная группа армейской авиации ВКС России уничтожила противника на Краснолиманском направлении

По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.

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