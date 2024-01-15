Профессор Идова: кратковременный стресс положительно влияет на иммунитет

Несильный и кратковременный стресс вызывает стимуляцию иммунных показателей, об этом "Газете.Ru" рассказала профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова.
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