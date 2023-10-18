Николай Азаров: Международный валютный фонд требует вернуть налоговые проверки: что ждет украинский бизнес?

Международный валютный фонд потребовал от Зеленского вернуть в Украине налоговые проверки. Зеленский потребовал того же самого от марионеточной Рады, которая быстро подсуетилась и в первом чтении уже проголосовала за проект закона о возобновлении налоговых проверок бизнеса, которые были остановлены с начала вооруженного конфликта.