ФК «Орёл» попал под проверку прокуратуры

Прокуратура Орловской области проводит проверку в футбольном клубе «Орёл». В том числе ведомство интересует законность недавнего назначения на должность заместителя спортивного директора экс-футболиста сборной России Руслана Пименова.
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