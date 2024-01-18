В Орле «Титаник» обещают сдать в ноябре 2024 года

Руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин назвал конкретный срок завершения монтажно-строительных работ в многопрофильном медицинском центре (ММЦ), больше известном как «Титаник».
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