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Крымская газета

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В Бахчисарайском районе прошла встреча казаков с Митрополитом Кириллом

В Бахчисарайском районе прошла встреча казаков с Митрополитом Кириллом

В рамках встречи прошло знакомство с кадетскими казачьими классами В Бахчисарайском районе состоялась встреча казаков Черноморского казачьего войска с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом, председателем Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

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