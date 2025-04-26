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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сэм Эмик: «Летом спросил Янниса напрямую: «Что будет, если в этом году ничего не получится?»

«Хотя Яннис не подавал никаких сигналов, о которых мне известно, я на 100% уверен, что у них будут проблемы, если они вылетят в первом раунде.

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