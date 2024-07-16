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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер женской сборной КНДР после 3:0 и 0:0 в матчах с Россией: «Важный опыт для нас, результат удовлетворительный. Российская команда очень сильная»

Женские сборные России и КНДР провели два товарищеских матча в России – 0:3 и 0:0.  «Мы очень рады возможности провести сразу два матча со сборной России.

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