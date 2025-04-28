Начальник алтайского управления по предпринимательству покидает свой пост

По данным СМИ, Антон Слободчиков переходит на работу в крупный региональный проект Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Антон Слободчиков уходит в отставку.
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