«Посмотрим»: Себастьян Феттель — о возможности возвращения в Red Bull

Joerg Mitter / Red Bull Content PoolСпортивный советник Red Bull Racing Хельмут Марко считает, что его на посту в австрийской команде должен заменить воспитанник программы Red Bull и бывший пилот коллектива немец Себастьян Феттель, который завершил гоночную карьеру.
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