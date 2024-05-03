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Международный союз велоспорта разрешил выступать в нейтральном статусе 52 россиянам

Международный союз велоспорта разрешил выступать в нейтральном статусе 52 россиянам

Международный союз велосипедного спорта (UCI) одобрил нейтральный статус 52 спортсменам из России. Как сообщает ТАСС, за 11 месяцев UCI присвоил нейтральный статус 79 спортсменам, из которых 52 являются россиянами.

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