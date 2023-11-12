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Супруга арестованного Шабутдинова начала приглашать подписчиков на вебинар

Блогера-миллионника задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Супруга блогера-миллионника Аяза Шабутдинова Лидия вышла на связь в социальных сетях c поклонниками и вновь начала приглашать подписчиков на вебинар.

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