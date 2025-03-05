Алексей Тан

Придется унижаться: европейские политики посоветовали Зеленскому молить Трампа о прощении, =============== Любопытно!!... А почему это Рада,.... "продлила" полномочия Зеленского... а скажем не Януковича или Порошенко??!... всё это так же "законно".