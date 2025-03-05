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Придется унижаться: европейские политики посоветовали Зеленскому молить Трампа о прощении

Придется унижаться: европейские политики посоветовали Зеленскому молить Трампа о прощении

БлокнотРУ Европейские политики предложили Зеленскому начать унижаться перед Дональдом Трампом, так как после скандала в Белом доме одних извинений может оказаться недостаточно, - сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Комментарии
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Алексей Тан
Придется унижаться: европейские политики посоветовали Зеленскому молить Трампа о прощении, =============== Любопытно!!... А почему это Рада,.... &quot;продлила&quot; полномочия Зеленского... а скажем не Януковича или Порошенко??!... всё это так же &quot;законно&quot;.
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10 час.
света челюбеева
Посмотрим,что он скажет на лесть Зели.
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6 час.
Алексей Тан
Представителям США (еврейским)... НЕ ОБХОДИМО!... узаконить СВОЁ пребывание ... на Украине!... КАК ЭТО произошло в 90-тые в РОССИИ... при помощи Андропова и Горбачёва.
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6 час.
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