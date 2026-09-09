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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чарльз Баркли: «Эти «Лейкерс» так же хороши, как состав «Мэвз» из финала НБА»

Лука Дончич вывел «Даллас» в финал НБА в 2024 году с помощью Кайри Ирвинга. Чарльз Баркли прокомментировал его шансы в грядущем сезоне с «Лейкерс».

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