Коллаж ЦарьградаСегодня 11K прочитали До сих пор в составе ВСУ была только одна бригада, которую полностью пересадили на американские БМП Bradley, а также накачивали западными танками, в том числе и "Абрамсами".
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