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Политика как она есть

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Захарова пошутила над словами Макрона о безопасности Европы

Захарова пошутила над словами Макрона о безопасности Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на Украине на карту поставлена безопасность всей Европы.

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