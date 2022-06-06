Военнослужащие Тихоокеанского флота приступили к подготовке экологической экспедиции в Арктике

Военнослужащие Тихоокеанского флота приступили к подготовке экологической экспедиции в Арктике

Экспедиции проходят в сложных погодных и навигационных условиях, однако личный состав всегда ответственно справляется с поставленными задачами.

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