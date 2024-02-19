Пора проветрить: туляки рассказали о самом "душном" человеке в своем окружении

Ливень

всё проще чем кажется, но и одновременно сложнее (для ограниченного восприятия) и если коротко и ёмко, то это можно обозначить так: Если чьи-то действия или бездействие негативно влияют на меня, я имею полное моральное и даже юридическое право реагировать как мне хочется. Меня ведь не спрашивали как меня устроит, просто творили что хотели или бездействовали как и когда хотели, даже вопреки обещаниям, ответственности, договорённостям. Тогда почему (с чего) мне нужно учитывать чьи-то интересы, неудобства, излишне тонкую душевную организацию и эмоциональный диапазон как у тараканов, с чего я должен прощать, входить в положение и так далее, в угоду непойми кому исключительно чтоб порадовать ЧСВ и ожидания схождения с рук, необязательных и ограниченных людишек? Хочешь уважения, чёткости, конкретности, краткости - покажи пример. Никто тебе ничего не должен. А как только кто-то что-то становится должен тебе (быть кратким, быть удобным) так сразу появляется долг и у тебя. Это работает только так а не в одну сторону. Но чаще всего, большинство уверены что краткость сестра таланта (кстати совершенно не зная этимологию этой фразы, а повторяя её удобную для них форму и формулировку), только вот за этим чаще всего стоит лень, ограниченность а по сути настолько "кратко" - что аж с потерей смысла. Упускается куча деталей, нюансов... банально чтоб иметь возможность уйти от ответственности... А человек не дающий уйти от ответственности, заранее понимающий деструктивность этой самой краткости ("не душности", "не нудности")воспринимается такими лицемерами как неудобный, на что и реакция. Кстати одним из признаков таких является трудности с прочтением/восприятием ЛЮБОЙ информации больше размера твитта (140 до 280 символов) Вот так вот всё просто, если покопаться. За всем стоит что-то личное. А потому если слышишь от кого-то, что ты якобы душнила - это сигнал показателя лицемера... которому ты, твои утверждения, слова, выводы, мысли, точка зрения - просто НЕУДОБНЫ. Ограничьте общение с такими и всё, буквально любую мелочь ФИКСИРУЙТЕ - это обязательно пригодиться, даже без сомнений. кстати в большинстве случаев, сами обвиняющие других в душнильстве, как раз таки не брезгуют быть такими (помимо одновременной и противоречивой краткости до потери смысла)... но это по их мнению совершенно другое)))... Кстати подавляющее большинство таких "кратких" (с другими) до потери смысла и душнилофобы - жертвы егэ. Совпадение? не думаю)))