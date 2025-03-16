Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Поклонение Западу началось со времен досточтимого общества строительства камунизьмы, когда советские граждане в Сокол...Насколько беднее ...
  • Андрей Зарубкин
    В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны в...Приехали из Средн...
  • Иван Иваныч
    Что пиндосики в памперсы наложили? Вы ещё не знаете, что вас ждёт в будущем, это только разработки 70-80 годов. Я даж..."Это орбитальная ...

Моё отношение к мигрантам

Моё отношение к мигрантам

Виктор Анисимов *** Виктор Анисимов  Меня часто спрашивают почему я так негативно отношусь к "трудовым мигрантам" которые приезжают к нам работать чтобы кормить свои семьи оставшиеся дома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина смольникова
Полностью поддерживаю.
Ответить
12 час.
наверх