Моё отношение к мигрантам

Виктор Анисимов *** Виктор Анисимов Меня часто спрашивают почему я так негативно отношусь к "трудовым мигрантам" которые приезжают к нам работать чтобы кормить свои семьи оставшиеся дома.
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