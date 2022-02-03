Морозов о Шипачеве как знаменосце: «Он стал главный звездой КХЛ. Желаю прочувствовать момент, а заряд эмоций перенести на хоккейный турнир»

Президент КХЛ Алексей Морозов дал комментарий о том, что капитан сборной России Вадим Шипачев понесет флаг команды Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии открытия Олимпиады-2022 «Поздравляю Вадима Шипачева с назначением на такую ответственную и почетную миссию.