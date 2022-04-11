«Порту» не проигрывает 57 матчей подряд. Это рекорд чемпионата Португалии

«Порту» победил «Виторию Гимараэш» (1:0) в рамках чемпионата Португалии. «Драконы» продлили беспроигрышную серию в турнире до 57 матчей, побив рекорд лиги.

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