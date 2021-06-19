После Байдена, "на поговорить" с Путиным, предполагается очередь. Запись желающих открыта. Вход платный

Размышление практикующего политолога о последствиях встречи президентов Байдена и Путина в Женеве.Пишет Александр Травников Первое и очевидное последствие встречи президентов США и России в Женеве - все теперь возжелали поговорить с Путиным лично.
Размышление практикующего политолога о последствиях встречи президентов Байдена и Путина в Женеве.Пишет Александр Травников Первое и очевидное последствие встречи президентов США и России в Женеве - все теперь возжелали поговорить с Путиным лично.
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