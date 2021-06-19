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После Байдена, "на поговорить" с Путиным, предполагается очередь. Запись желающих открыта. Вход платный

После Байдена, "на поговорить" с Путиным, предполагается очередь. Запись желающих открыта. Вход платный

Размышление практикующего политолога о последствиях встречи президентов Байдена и Путина в Женеве.Пишет Александр Травников Первое и очевидное последствие встречи президентов США и России в Женеве - все теперь возжелали поговорить с Путиным лично.

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Владимир Оробей
Травникову А. надо всё-таки поосторожнее со словами обращаться. "Си и Пу" - это что за словесный понос? Как известно, после окончания войны с Японией, последнего марионеточного "императора" Маньжурии Пу взяли в плен и держали в лагере в Хабаровском крае, приобщая к общественно полезному труду, а потом отдали Китаю. А вообще-то, по сути статьи можно сказать одно: "цивилизованный" Мир в лице Пиндостана и Гейропы похож на ОПГ (организованная преступная группировка) Мирового масштаба, есть все признаки: есть пахан-вор в законе (презик Пиндосии), есть смотрящие (наглосаксы, лягушатники с фрицами), торпеды с шестёрками (Руина, грызуны с приебалтами, пшеками, пчихами и япошками) и прочая европроблядь!

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