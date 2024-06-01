Как надо провести первый день лета, чтобы привлечь удачу

Считается, что в первый день лета нужно обязательно встать рано и встретить рассвет. Тогда весь год вам будет сопутствовать удача - но сегодня суббота, и многие все же решили для того, чтобы привлечь удачу на этот день, сначала надо выспаться.
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