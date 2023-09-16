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Зеленский пригрозил ответными мерами европейским странам, продолжающим блокировать поставки украинской сельхозпродукции

Зеленский пригрозил ответными мерами европейским странам, продолжающим блокировать поставки украинской сельхозпродукции

Евросоюз накануне снял запрет на поставку украинского зерна, однако некоторые страны ЕС в одностороннем порядке этот запрет продлили, что очень не понравилось киевскому режиму.

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