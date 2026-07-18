Ливан: по меньшей мере один военнослужащий погиб и двое других получили ранения в результате взрыва подозрительного предмета в армейском автомобиле в городе Аль-Мансури округа Тир южной провинции ранее в тот же день.
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