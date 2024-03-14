Америка сломалась: верните парней домой!

"Всё ещё только начинается, господа присяжные заседатели!Все ещё только начинается!" А как превратить "окно Овертона" в окна возможностей, знают немногие...

Natalija Osminina

У автора логическое противоречие: "на кону ядерное противостояние с Россией и Китаем." и "Процесс отрезвления США будет долгим". ДОЛГИМ были войны Средневековья, а угроза ядерной войны отрезвляет БЫСТРО. И в любом случае США посое выборов ждет гражданская война. Таковы циклы.