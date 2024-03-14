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Америка сломалась: верните парней домой!

Америка сломалась: верните парней домой!

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Прежде чем с огромным удивлением почитаем обличительные откровения доктора философии Харлана Ульмана, разработчика американской военно-политической Доктрины «Шок и Трепет» (в основе которой лежит концепция «быстрого достижения военного преобладания, применённая в Ираке) – заглянем в Штат Одинокой Звезды, на мятежную техасщину.

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Вера смелых
&quot;Всё ещё только начинается, господа присяжные заседатели!Все ещё только начинается!&quot;            А как превратить &quot;окно Овертона&quot; в окна возможностей, знают немногие...
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Natalija Osminina
У автора логическое противоречие: &quot;на кону ядерное противостояние с Россией и Китаем.&quot; и &quot;Процесс отрезвления США будет долгим&quot;. ДОЛГИМ были войны Средневековья, а угроза ядерной войны отрезвляет БЫСТРО. И в любом случае США  посое выборов ждет гражданская война. Таковы циклы.
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