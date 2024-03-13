Reuters: миру грозит финансовый кризис из-за исков России к Euroclear

Как сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника, действия России в ответ на изъятие Евросоюзом замороженных активов ЦБ РФ могут привести к банкротству одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, а именно бельгийской Euroclear, в которой российские средства будут оставаться на балансе.