Ночной концерт по заявкам: диаспора устроила ночь узбекской музыки в спальном районе Москвы

Русский Колоколъ Фото: тг-канал "Многонационал". Без усов, но с музыкой: почему культурный обмен в столице снова закончился вызовом дружинников.
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Свежие комментарии
- Диаспоры могут ли...
- Диаспоры могут ли...
- Диаспоры могут ли...
Да б**** всё непросто, а очень просто- нет мигрантов ,значит нет проблем с мигрантами. Долго ещё наше государство будет расплачиваться здоровьем и нервами коренных жителей за навязанную "дружбанародность"?