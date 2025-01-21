Озоновый слом: французский мэтр-провокатор вскрывает семейные тайны

Можно ли оправдать преступление любовью? Как в одном человеке уживаются добро и зло, греховность и праведность? И есть ли надежда на счастье у того, кто однажды совершил крупные ошибки? Все эти вопросы ставит перед зрителями Франсуа Озон в своем новом фильме «Что случилось осенью».