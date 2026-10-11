В Ивановской области завершается благоустройство общественных территорий по плану работ 2026 года

На семи объектах работы уже завершены, на остальных продолжаются финальные работы. Всего в 2026 году благоустройство охватило 15 общественных территорий в 14 муниципальных образованиях региона.
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