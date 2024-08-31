Лекция «Как развивается мозг?»

Выкладываем обещанную лекцию Валерия Муна, аспиранта Института биологии развития РАН им Н.К. Кольцова (лаборатория эволюционной биологии развития), в которой он в рамках дружественного лектория Нейрокампуса рассказал о биологии развития мозга.